Son dakika transfer haberi: Fousseni Diabate Trabzonspor'da

Trabzonspor, Leicester City forması giyen Malili futbolcu Fousseni Diabate ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...

Trabzonspor, Fousseni Diabate ile resmi sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate'nin kulübümüze transferi konusunda, Leicester City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Leicester City Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 1.573.170.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Leicester City Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %15'i, ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

YILLIK 1 MİLYON EURO KAZANACAK

Trabzonspor, KAP'a bir açıklamada daha yaparak Fousseni Diabate'ye ödenecek yıllık ücretleri açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret,

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 1.050.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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