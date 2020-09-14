14 Eylül 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Salcedo bitti bitiyor

Salcedo bitti bitiyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.09.2020

yönetimi, Tigres’in 26 yaşındaki milli stoperi Carlos Salcedo için girişimlerini hızlandırdı. Meksika basını da ‘İş imzaya kaldı’ diye yazdı.

'un stoper bölgesi için kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi olan Carlos Salcedo transferinde önemli mesafe kat edildi. Bordo-mavililer oyuncuyla yapılan görüşmeleri yalanlamazken, maliyet rakamlarının daha düşük seviyelere çekilmeye çalışıldığı öğrenildi. Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 26 yaşındaki milli oyuncu için Trazonspor'un önemli bir kiralama bedeli verebileceği ve kulübünün kabul etmesi durumunda bu transferin kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği öğrenildi.

Kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan yıldız için teknik direktör Newton'un da olumlu rapor vermişti. Bu arada Meksika basınında ise oyuncunun transferiyle ilgili daha net ifadeler yer alırken, "Transferin bittiği ve imza aşamasında olunduğu" bilgilerine yer verildi. Kariyerinde ABD, İtalya ve Almanya'da da forma giyen 26 yaşında ve 1.84 boyundaki sağ ayaklı savunma oyuncusu bu sezon şu ana kadar 5 maçta Tigres forması giydi.

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