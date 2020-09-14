Salcedo bitti bitiyor
Trabzonspor yönetimi, Tigres’in 26 yaşındaki milli stoperi Carlos Salcedo için girişimlerini hızlandırdı. Meksika basını da ‘İş imzaya kaldı’ diye yazdı.
Trabzonspor'un stoper bölgesi için kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi olan Carlos Salcedo transferinde önemli mesafe kat edildi. Bordo-mavililer oyuncuyla yapılan görüşmeleri yalanlamazken, maliyet rakamlarının daha düşük seviyelere çekilmeye çalışıldığı öğrenildi. Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 26 yaşındaki milli oyuncu için Trazonspor'un önemli bir kiralama bedeli verebileceği ve kulübünün kabul etmesi durumunda bu transferin kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği öğrenildi.
Kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan yıldız için teknik direktör Newton'un da olumlu rapor vermişti. Bu arada Meksika basınında ise oyuncunun transferiyle ilgili daha net ifadeler yer alırken, "Transferin bittiği ve imza aşamasında olunduğu" bilgilerine yer verildi. Kariyerinde ABD, İtalya ve Almanya'da da forma giyen 26 yaşında ve 1.84 boyundaki sağ ayaklı savunma oyuncusu bu sezon şu ana kadar 5 maçta Tigres forması giydi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama