13 Eylül 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Eddie Newton'dan Sörloth sözleri! "Bizimle olsaydı..."

Eddie Newton'dan Sörloth sözleri! Bizimle olsaydı...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

Teknik Direktörü , maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Milli maçların ardından Trabzon'a dönmeyen Alexander Sörloth ile ilgili de konuşan Newton, "Sörloth’un bizimle olması tabii ki daha iyi olurdu. Ama diğer arkadaşlarımız tamamen hazırlar. Farklı şartlar her zaman olabilir, biz planımızı uygulamaya çalışacağız. Sörloth’un yokluğu bizi etkilemeyecek." dedi.

teknik direktörü , maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İŞTE NEWTON'IN AÇIKLAMALARI:

Sözlerime başlamadan önce 'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sakatlıklar futbolun içerisinde var. Ne yazık ki kısa süre içinde sakatlıklar yaşadık. Arkadaşlarımız maça adapte oldu ve en iyisini yapmaya çalışacağız.

Sörloth'un bizimle olması tabii ki daha iyi olurdu. Ama diğer arkadaşlarımız tamamen hazırlar. Farklı şartlar her zaman olabilir, biz planımızı uygulamaya çalışacağız. Sörloth'un yokluğu bizi etkilemeyecek.

Leipzig aklını çeldi haberin devamı

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