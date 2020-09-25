Benik Afobe: Trabzonspor tam bir aile
Trabzonspor'un yeni transferi Benik Afobe, açıklamalarda bulunurken takımdaki havaya dikkat çekti. 27 yaşındaki golcü, "Bu ailenin bir parçası olmak için elimden geleni yapacağım. Bu takım için güzel işler üreteceğim" dedi.
Trabzonspor'un yeni transferi Demokratik Kongolu forvet Benik Afobe, antrenmanlardaki hırsıyla göz dolduruyor. İngiltere'de yaşadığı ağır sakatlığın ardından Türkiye'de yeni bir çıkış arayan Afobe, Malatyaspor maçını bekliyor. İlk karşılaşmasına Denizli deplasmanında çıkan golcü oyuncu, ilk onbirde başladığı maçta isteği ve arzusuyla teknik direktör Eddie Newton ve spor kamuoyunun beğenisini kazanmıştı.
"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
İdmanlardaki çalışkan yapısıyla dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcu, son 2 sezondur Trabzonspor ile ilgili çok güzel şeyler duyduğunu belirterek, "Geçtiğimiz sezonun üzerine koyarak daha iyisini yapmaya çalışacağız. Gerçekten burada bir aile ortamı var ve ben de bunun bir parçası olarak elimden geleni yapacağım. Önce Trabzonspor adına, takım adına sonra da kendi adıma güzel işler üreteceğim" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama