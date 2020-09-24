Trabzonspor'dan Anders Trondsen açıklaması
Trabzonspor antrenmanda sakatlanan yeni transferi Anders Trondsen için açıklama yayınladı. Bordo-mavililerin yaptığı açıklamada operasyonun başarılı geçtiği bilgisi verildi.
Trabzonspor'un Rosenborg'den 950 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Norveçli orta saha Anders Trondsen'in antrenmanda yaşanılan bir pozisyon sonrası sağ diz ön çapraz bağı yırtılmıştı.
Sakatlık sonrası ülkesi Norveç'e giden Trondsen'in Oslo'da ameliyat edildiği açıklandı.
Bordo-mavililerin yaptığı açıklama şu şekilde:
"Sağ diz ön çapraz bağı yırtılan ve ülkesi Norveç'te bulunan oyuncumuz Anders Trondsen'e bugün Oslo'da atroskopik ön çapraz bağı ameliyatı gerçekleştirilmiştir.
Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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