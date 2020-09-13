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TRABZONSPOR

Trabzonspor'un gündemindeki Camara gelmiyor

Orta sahadan kötü haber! Reddetti...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

ile adı anılan Mahdi Camara, Saint-Etienne'den ayrılmayacağını açıkladı.

ile adı anılan Mahdi Camara, Saint-Etienne'den ayrılmayacağını açıkladı. Söylentilere yanıt veren Fransız orta saha, "Burada çok iyiyim ve mutluyum. Bu sezon takımla olacağım" dedi. 22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 21 resmi maçta 2 gol kaydetmişti.

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