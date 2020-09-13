Trabzonspor'un gündemindeki Camara gelmiyor

Süper Lig'in ilk haftası zorlu bir derbiye sahne oluyor. Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Şampiyonluğu geçen sezon kılpayı kaçıran bordo-mavililer lige galibiyetle başlamak istiyor. Fırtına'da eksiklere rağmen tek hedef 3 puan. Yeni transferleriyle lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş'ta da hedef galibiyet. Zorlu karşılaşma öncesi iki teknik adamın nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı merak konusu. İşte Trabzonspor ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri...