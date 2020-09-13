Leipzig Sörloth'un aklını çeldi

Trabzonspor’un ‘Net 15 milyon euro’ talebini fazla bulan Alman ekibi, Sörloth’la anlaşıp, “Trabzon’a gitme” dedi. Norveçli de transferini zorlamak için geri dönmedi.

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi Alexander Sörloth krizi yaşanıyor. Norveçli oyuncu söz vermesine rağmen cuma günü Trabzon'a dönmeyince hakkında yasal süreç başlatıldı. Olayın perde arkasında ise bu transferi gerçekleştirmek için Trabzonspor'u ekarte edip, Crystal Palace'yi ikna etmeye çalışan RB Leipzig kulübü var. İşte o süreç:



Fırtına'nın geçen sezon Palace'tan satın alma opsiyonu ile 2 yıllığına kiraladığı Sörloth'a 33 gol+11 asistlik müthiş performansı sonrası transfer teklifleri gelmeye başladı.

En ciddi talep Leipzig'den geldi.

Trabzonspor'un onayı olmadan Sörloth ile bir görüşme yapan ve gelmeye ikna eden Alman kulübü, yarısı Crystal Palace kulübüne gidecek şekilde 17 milyon euro+ 3 milyon euro (bonus) önerdi.

Yönetim, "Kasamıza 15 milyon euro net rakam girmeden teklifi kabul etmeyiz" yanıtı verdi.

Leipzig bu kez Palace'a, "Oyuncuyu sizden alalım ve ödemeyi sadece size yapalım" dedi.

İngiliz kulübü, "Sörloth şu an Trabzonspor'un ve onların da söz hakkı var" yanıtını verdi.

Leipzig bunun üzerine teklifini 20 milyon euro+4 milyon euro bonusa (yarısı Palace kulübüne) çıkardı.

Trabzonspor, 15 milyon euro'da diretti.

Trabzonspor'u ikna edemeyen Alman ekibi, Sörloth'un aklını çeldi. "Trabzon'a gitme, transferde bize yardım et" dedi.

Daha önce Almanya'ya gitmek istediğini kulübe ileten Sörloth da dönmedi.

4 YILLIK İMZA ATACAK!



RB Leipzig ile el sıkışan Sörloth'un alacağı rakamın bile belli olduğu iddia ediliyor. Norveçli oyuncunun, kulüplerin anlaşması halinde Alman ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve vergiler düşüldüğünde yılda 3 milyon 300 bin euro kazanacağı ileri sürüldü. Trabzonspor'u ikna etmeye çalışan Leipzig'in oyuncunun sözleşmesine çok yüksek bir serbest kalma maddesi koyacağı belirtildi.



BABASI: BİLGİM YOK



Sörloth'un babası Goran Sörloth, oğlunun transferiyle ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Norveç TV2'ye konuşan Goran Sörloth, "Oğlumla henüz bu konu hakkında görüşmedik. Sörloth'un RB Leipzig'e transfer olup olmayacağını da bilmiyorum. Resmi belgeleri görene kadar bir şey söyleyemem" dedi.



DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI



Trabzonspor, Sörloth'la ilgili noter tespiti yaptırıp, disiplin süreci başlattı. İzinsiz dönmeyen Norveçli golcüye, RB Leipzig'den resmi teklif geldiğini belirten bordo- mavili kulüp, "Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, Sörloth milli takım kampına katılmak üzere Norveç'e gitmiştir. 8 Eylül Salı günü Trabzon'da olması gereken oyuncumuz, Oslo'da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon'da olacağını tarafımıza bildirmiştir. Bugün itibariyle henüz Trabzon'a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir" açıklamasını yaptı.

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