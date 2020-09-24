24 Eylül 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor Alpaslan Öztürk'ü takıma katmak istiyor

Fırtına'da stoper pazarlığı! İlk 11 garantisi...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.09.2020

geride kalan iki haftada en çok eksikliğini hissetiği stoper bölgesi için gündemine 'ü aldı. Bordo-mavililer başarılı oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor.

Lig'de yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Göztepeli , için yeni bir hamle yaptı. Yönetimin Alpaslan'a bonuslar hariç 1.5 milyon TL garanti ücret teklif ettiği öğrenildi. 27 yaşındaki stoper ise oynama garantisi istedi. Göztepe'de 11'in değişmez ismi olan Alpaslan bu talebine henüz karşılık alamadı. Görüşmeler sürüyor.
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