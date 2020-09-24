24 Eylül 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Benik Afobe göz doldurdu

Benik Afobe göz doldurdu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.09.2020

'un İngiliz ekibi 'den kiraladığı golcü futbolcu , bordo-mavili takımın antrenmanlarındaki hırslı görüntüsüyle göz doldurdu.

ekiplerinden 'ın altyapısından yetişen ve İngiltere A Milli Takımı'nın alt kategorilerinde forma giyen , İngiltere Premier Lig, Championship ve İngiltere 1. Lig olmak üzere 9 takımda top koşturdu. Son olarak ekiplerinden 'de oynayan 27 yaşındaki oyuncuyu , 1 yıllığına kiraladı. Futbol kariyerinde ilk kez İngiltere dışına çıkan başarılı futbolcu, yeni takımıyla ilk kez Denizlispor maçında forma giydi.

İlk maçında beğeni topladı

'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynanan Denizlispor müsabakasında görev alan Benik Afobe, 15 Eylül Salı günü Trabzon'a gelmişti. ekibiyle iki kez antrenman yaptıktan sonra deplasmanına giden golcü oyuncu, ilk on birde başladığı maçta isteği ve arzusuyla başta Teknik Direktör Eddie Newton ve spor kamuoyu tarafında beğeni kazandı. Afobe'nin özellikle Süper Lig'de gol kralı olan Sörloth'un ardından bordo-mavili takımın hücum hattına getirdiği hareketlilik dikkat çekti.

Yeni Malatyaspor mücadelesini bekliyor

İngiltere Premier Lig, Championship'de aradığını bulamayan Benik Afobe, Karadeniz temsilcisinde yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Geçtiğimiz sezon geçirdiği ağır sakatlıkla birlikte sorunlar yaşayan Demokratik Kongo asıllı futbolcu, ilk yurt dışı tecrübesi olan Trabzonspor'da kendisini göstererek Alexander Sörloth gibi yeniden Avrupa'nın yolunu tutmayı hedefliyor. Bordo-mavililerin sahasında oynayacağı maçını büyük bir heyecanla bekleyen Afobe, antrenmandaki hırsıyla takım arkadaşlarını da kendine hayran bıraktı.

"Üzerine koyacağız"

Son 2 sezondur Trabzonspor ile ilgili çok güzel şeyler duyduğunu belirten Afobe, "Geçtiğimiz sezonun üzerine koyarak daha iyisini yapmaya çalışacağız. Gerçekten burada bir aile ortamı var ve ben de bunun bir parçası olarak elimden geleni yapacağım. Önce Trabzonspor adına, takım adına sonrada kendi adıma güzel işler üretiriz" ifadelerini kullandı.

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