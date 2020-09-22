Trabzonspor Norveçli oyuncu Alexander Sörloth'un transferi için RB Leipzig'le görüşmelere başlandığını ve bu transferden 10 milyon Euro bonservis geliri elde edileceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Norveçli oyuncu Alexander Sörloth'un transferi için RB Leipzig'le görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavililerin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Alexander Sörloth'un, RB Leipzig kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

TRABZONSPOR 10 MİLYON EURO GELİR ELDE EDECEK!

Trabzonspor'un yine KAP'a bildirdiği açıklamada, oyuncudan 10 milyon Euro bonservis geliri elde edileceği bilgisi paylaşıldı. İşte o açıklama:

"Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sorloth'un, RB Leipzig kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; RB Leipzig Kulübü, Kulübümüze, Alexander Sorloth ile olan 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmemizin erken feshi karşılığında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır.

1-Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000.-EUR ödenecektir.

2-Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000.-EUR bonus ödenecektir.

3-Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının %20 si kulübümüze ödenecektir.

4-Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.

Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sorloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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