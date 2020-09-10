10 Eylül 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Fırtına iyi başlıyor

Fırtına iyi başlıyor
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Giriş Tarihi: 10.09.2020

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek , ligde açılış maçlarının büyük bölümünde kazanırken sahasında daha başarılı sonuçlar elde etti.

Bordo- mavililer, lig tarihinde 46 sezondaki başlangıç maçlarında 28 galibiyet, 12 beraberlik alırken 6 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, lig tarihinde 24 kez açılış maçlarını dış sahada, 22 kez de iç sahada oynadı. Dış sahada 12 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan bordomavili takım, sahasındaki açılış maçlarında ise 16 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyet aldı.

SON 4 AÇILIŞ MAÇINI KAZANDI

Karadeniz devi, sahasında oynadığı son 4 açılış maçını da kazandı. Bordo-mavililer, 2007-2008 sezonunda sahasında 'a hükmen 3-0 mağlup olurken, 2008- 2009 sezonunda Ankaraspor'u 2-0, 2015-2016 sezonunda 'u 1-0, 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'yı 2-0, 2017-2018 sezonunda da 'u 2-1 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ İLE 3. KEZ

Fırtına, Beşiktaş ile lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında karşı karşıya gelecek. İki takım açılış maçında ilk olarak 2001-2002 sezonunda karşı karşıya gelirken İstanbul'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 2-1 kazandı. 2013- 2014 sezonun ilk haftasında yine İstanbul'da oynanan karşılaşmada bu sefer siyah-beyazlılar, 2-0 galip geldi. 6 sezon aradan sonra tekrar ilk hafta karşı karşıya gelecek olan iki takımın da daha önce oynanan maçlarda birer galibiyeti bulunuyor.

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