22 Eylül 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor transferde geri sayıma geçti! İki isim bu hafta imzalayacak

Geri sayım başladı! İki isim bu hafta imzalayacak
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

Oyuncu arayışlarını sürdüren , gündemine aldığı futbolculardan Internacional forması giyen sağ kanat , Palmeiras’ın stoperi Hugo, Midtjylland’ın stoperi Sviatchenko’dan ikisine bu hafta imzayı attıracak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Sörloth'un ayrılık kararı sonrası Afobe'yi kadrosuna katan Fırtına, hücum hattına 'da İnternacional forması giyen 'i de eklemeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki Brezilyalı sağ kanadın kulübü İnternacional ile yapılan görüşmelerin son aşamaya geldiği kaydedildi. Fotomaç'ın haberine göre; 1.80 boyundaki futbolcunun yeni durağının olacağı belirtildi. Oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşacağı belirtiliyor. Kulübü ile 43 maça çıkan sambacı, 9 kez fileleri sarsarken, asist yapamadı.

VITOR HUGO: Bordo- mavililer bir dönem 'da forması da giyen 29 yaşındaki Brezilyalı sol stoper Vitor Hugo için temaslara başlamıştı. Hugo'yu ciddi bir satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen , oyuncu ile yaptıkları görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Kulübü Palmeiras ile kıran kırana pazarlıklar devam ediyor.

ERIK SVIATCHENKO: Savunmayı derleyip toparlaması ve liderlik etmesi için alınmak istenen diğer isim 'nın Midtjylland takımında forma giyen Erik Sviatchenko. 28 yaşında ve 1.85 boyundaki Danimarkalı stoper takımın en çok sevilen isimlerinden biri. Her iki kulübün, 1.5-2 milyon euro arası bir paraya anlaşmaya yakın olduğu dile getiriliyor.

Ağaoğlu: Sıkıntı verince antipatik olduk haberin devamı

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