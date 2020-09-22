Trabzonspor transferde geri sayıma geçti! İki isim bu hafta imzalayacak
Oyuncu arayışlarını sürdüren Trabzonspor, gündemine aldığı futbolculardan Internacional forması giyen sağ kanat William Pottker, Palmeiras’ın stoperi Hugo, Midtjylland’ın stoperi Sviatchenko’dan ikisine bu hafta imzayı attıracak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri
Sörloth'un ayrılık kararı sonrası Afobe'yi kadrosuna katan Fırtına, hücum hattına Brezilya'da İnternacional forması giyen William Pottker'i de eklemeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki Brezilyalı sağ kanadın kulübü İnternacional ile yapılan görüşmelerin son aşamaya geldiği kaydedildi. Fotomaç'ın haberine göre; 1.80 boyundaki futbolcunun yeni durağının Türkiye olacağı belirtildi. Oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşacağı belirtiliyor. Kulübü ile 43 maça çıkan sambacı, 9 kez fileleri sarsarken, asist yapamadı.
VITOR HUGO: Bordo- mavililer bir dönem İtalya'da Fiorentina forması da giyen 29 yaşındaki Brezilyalı sol stoper Vitor Hugo için temaslara başlamıştı. Hugo'yu ciddi bir satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, oyuncu ile yaptıkları görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Kulübü Palmeiras ile kıran kırana pazarlıklar devam ediyor.
ERIK SVIATCHENKO: Savunmayı derleyip toparlaması ve liderlik etmesi için alınmak istenen diğer isim Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Erik Sviatchenko. 28 yaşında ve 1.85 boyundaki Danimarkalı stoper takımın en çok sevilen isimlerinden biri. Her iki kulübün, 1.5-2 milyon euro arası bir paraya anlaşmaya yakın olduğu dile getiriliyor.
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