Trabzonspor'a sakatlardan iyi haber

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Marlon ve Pereira'nın cumartesi günü Malatyaspor maçında oynama ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi.

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Sakatlıklarıbulunan Marlon ve Pereira'nın cumartesi günü Malatyaspor maçında oynama ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi. İki futbolcunun yokluğunda savunmada görev yapan Serkan Asan ve Abdurrahim Dursun'un yedek kulübesine çekilerek, Pereira ile Marlon'un maça ilk 11'de başlaması durumunda, üçlü savunma anlayışından vazgeçecek olan Newton'un yeniden 4'lü savunmaya döneceği öğrenildi.