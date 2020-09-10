Gelenek sürmeli

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Şenol Güneş Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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Yeni sezonun ilk haftasında evinde konuk edeceği rakibini yenerek lige moralli girmek isteyen bordo- mavililer, son 10 maçtır İstanbul'un üç büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında elde ettiği yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavili takım, Süper Lig'de bu ekiplere karşı en son yenilgisini 10 Şubat 2019'da deplasmanda Galatasaray'a karşı 3-1'lik skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından ezeli rakipleri karşısında yenilgi yüzü görmedi.