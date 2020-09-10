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TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Pottker harekatı! işte önerilen bonservis bedeli

Fırtına'dan Pottker harekatı! işte önerilen bonservis bedeli
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.09.2020

Karadeniz devinin, İnternacional forması giyen William Pottker’i almak için girişimlere başladığı belirtildi. 26 yaşındaki oyuncu için kulübüne bonservis bedeli bile önerildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Brezilya'nın İnternacional takımında forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu William Pottker'i renklerina bağlamak için harekete geçti. Brezilya basınında yer alan habere göre bordomavililer, kariyerinde Ermenistan, Japonya ve Portekiz gibi ülkelerde de forma giyen hücum oyuncusu için İnternacional'e makul bir bonservis bedeli önerdi. Oyuncunun yeni bir macera için bu teklife sıcak baktığının da vurgulandığı haberde, transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde daha somut bir hal alabileceği de ifade edildi. Uzun bir zamandır sağ kanatta oynayabilecek alternatif bir isim arayan bordomavililerin bu transfer hamlesini scout ekibinin tavsiyesiyle yaptığı öğrenildi.

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80 MAÇTA 17 KEZ SAHNE ALDI

Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki oyuncu; 2020 yılında 4 maçta forma giydi. Sağ kanat dışında sol kanat ve forvet mevkilerinde de görev yapabilen Pottker'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.7 milyon euro. 2016-2017 yılında Ponte Preda'dan transfer edilen oyuncunun geçirdiği sakatlık sebebiyle verimli kullanılamadığı belirtiliyor. 1.80 boyundaki yıldız, İnternacional ile 80 maça çıktı ve fileleri 17 kez sarstı. 8 de asist yapan sambacı, Trabzonspor'a gelmek istediğini açıkladı.

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