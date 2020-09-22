22 Eylül 2020, Salı

TRABZONSPOR

Plaza belirsizliği

Plaza belirsizliği
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.09.2020

Trabzonspor'da yeni transfer Plaza, Beşiktaş ve maçlarında süre alamadı. Ekvador'lu forvetin teknik ekip tarafından tam hazır olmadığı için riske edilmediği iddia edildi.

Karadeniz devinin Real Valladolid'den 100 bin euro bedelle satın alma opsiyonu ile kiraladığı Ekvadorlu forvet Beşiktaş ve maçlarında süre alamadı. Hatta Denizlispor maçında ısınmaya dahi çıkamadı. 5 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiralanan ve yıllık 620 bin euro alacak olan Plaza'nın, teknik ekip tarafından tam hazır olmadığı için riske edilmediği iddia edildi. Yıldız adayı ve geleceğe yatırım olarak lanse edilen 21 yaşındaki forvete özel bir program uygulanması ve cumartesi oynanacak Malatyaspor maçına kadar hazır hale getirilmeye çalışacağı da ifade edildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Uğurcan Çakır'a dev talip! Fransız temsilcisi... Uğurcan Çakır'a dev talip! Fransız temsilcisi...
Aslan’ın ruhu Aslan’ın ruhu
Ngadjui beklemede Ngadjui beklemede
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör