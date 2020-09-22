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TRABZONSPOR

Benik Afobe: Taşlar yerine oturacak

Afobe: Taşlar yerine oturacak
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

transfer Afobe, lige iyi başlayamadıklarını ama daha yolun başında olduklarını söyledi.

transfer Afobe, lige iyi başlayamadıklarını ama daha yolun başında olduklarını söyledi. 27 yaşındaki Kongolu forvet, "Zamanla taşlar yerine oturacak ve taraftarımızı mutlu edecek sonuçlar alacağız. Bundan eminim" dedi.
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