Benik Afobe: Taşlar yerine oturacak

Yeni transfer Afobe, lige iyi başlayamadıklarını ama daha yolun başında olduklarını söyledi.

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TRABZONSPOR HABERLERİ

transfer Afobe, lige iyi başlayamadıklarını ama daha yolun başında olduklarını söyledi. 27 yaşındaki Kongolu forvet, "Zamanla taşlar yerine oturacak ve taraftarımızı mutlu edecek sonuçlar alacağız. Bundan eminim" dedi.