Trabzonspor'da Benik Afobe'nin lisansı çıktı!
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen ve kritik noktalara önemli transferler yapan Trabzonspor, yeni transferi Afobe'nin lisansını da çıkardı. Kongolu yıldız Afobe, Süper Lig'de Denizlispor ile oynanacak olan maçın kadrosuna dahil edilecek.
Trabzonspor, İngiliz ekibi Stoke City forması giyen Benik Afobe'yi kadrosuna kattığını duyurmuştu. A Spor'un son dakika haberine göre Trabzonspor'da Afobe'nin lisansı çıktı. Kongolu futbolcu Denizlispor maçının kadrosuna dahil edilecek.
BENIK AFOBE KİMDİR?
12 Şubat 1993 tarihinde Londra'da dünyaya gelen Afobe, aslen Kongo kökenlidir. 1.83 boyundaki yıldız futbolcu, santrafor bölgesinde forma giymektedir. Kariyeri boyunca Arsenal, Wolverhampton, Bournemouth, Stoke City gibi önemli takımlarda forma giyen Afobe, İngiltere Milli Takım alt yaş kategorilerinde forma giymesinin ardından Kongo Milli Takımı'nı tercih etmiş ve 6 kez Demokratik Kongo için sahaya çıkıp 1 gol kaydetmiştir. Afobe, geçtiğimiz sezon 13 müsabakada rol alırken 3 de gol üretmişti.
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