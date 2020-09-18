18 Eylül 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Benik Afobe'nin lisansı çıktı!

Yeni transferin lisansı çıktı! Denizlispor maçında oynayabilecek
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 Giriş Tarihi: 18.09.2020

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen ve kritik noktalara önemli transferler yapan , yeni transferi 'nin lisansını da çıkardı. Kongolu yıldız Afobe, 'de Denizlispor ile oynanacak olan maçın kadrosuna dahil edilecek.

, İngiliz ekibi forması giyen Benik 'yi kadrosuna kattığını duyurmuştu. A Spor'un son dakika haberine göre Trabzonspor'da Afobe'nin lisansı çıktı. Kongolu futbolcu Denizlispor maçının kadrosuna dahil edilecek.

BENIK AFOBE KİMDİR?

12 Şubat 1993 tarihinde 'da dünyaya gelen Afobe, aslen Kongo kökenlidir. 1.83 boyundaki yıldız futbolcu, santrafor bölgesinde forma giymektedir. Kariyeri boyunca , Wolverhampton, Bournemouth, Stoke City gibi önemli takımlarda forma giyen Afobe, İngiltere Milli Takım alt yaş kategorilerinde forma giymesinin ardından Kongo 'nı tercih etmiş ve 6 kez Demokratik Kongo için sahaya çıkıp 1 gol kaydetmiştir. Afobe, geçtiğimiz sezon 13 müsabakada rol alırken 3 de gol üretmişti.


Trabzonspor'da Benik Afobe'nin lisansı çıktı 'nin lisansı çıktı

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