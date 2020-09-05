Trabzonspor'dan üyelere aidat uyarısı!

Bordo-mavili kulüp, üyelerine yıllık aidatlarını ödeme çağrısı yaptı. Duyuruda borçların ödenmesi için son tarihin 30 Eylül 2020 olduğu hatırlatıldı.

Bordo-mavili kulüp, üyelerine yıllık aidatlarını ödeme çağrısı yaptı. Duyuruda borçların ödenmesi için son tarihin 30 Eylül 2020 olduğu hatırlatıldı. Resmi sitede ilgili hesap numaraları da verildi. Kulüp tüzüğündeki ilgili madde gereği aidatların her yıl en geç 30 Eylül günü saat 17.00'ye kadar, elektronik ortamda ise 24.00'e kadar ödenmesi gerekiyor.

SÖRLOTH'TAN YAZ MODASI

Norveç Milli Takımı'nın kampında olan Alexander Sörloth ilginç kıyafeti ile dikkat çekti. Çiçekli şort ve kısa kollu çiçekli spor ceket takımı ile görüntülenen golcü oyuncunun keyfinin yerinde olduğu gözlendi. Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in gündeminde olan Sörloth, milli maçların ardından Trabzon'a dönerek takıma katılacak.

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