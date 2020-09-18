Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Lewis Baker'ı KAP'a bildirdi

Son dakika transfer haberi... Trabzonspor, Chelsea forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker'ın 1 yıllığına kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker'ın, 1(Bir) yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Chelsea Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.





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