18 Eylül 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Lewis Baker'ı KAP'a bildirdi

Fırtına transferi KAP'a bildirdi! İşte anlaşma detayları
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 Giriş Tarihi: 18.09.2020

Son dakika haberi... , forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu 'ın 1 yıllığına kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker'ın, 1(Bir) yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.


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