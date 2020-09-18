Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un transferinden 11-12 milyon Euro gibi bir para kazanacaklarını ve sonraki transferinden de pay alacaklarını açıkladı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın Denizli yolculuğu öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Alexander Sörloth'un durumuyla ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Sörloth transferinden 11-12 milyon Euro gibi bir para kazanacağız ve sonraki satıştan da pay alacağız." dedi. Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TRANSFERLER DEVAM EDİYOR"

Transferler devam ediyor. Eksiklerimizi çok iyi bildiğimiz ve çok büyük özveriyle çalıştığımız için en kısa zamanda taraftarın arzuladığı Trabzonspor'u sahaya yansıtacağız.

"HER ZAMAN MÜCADELENİN İÇİNDE OLACAĞIZ"

Daha ligin başı. Öyle hemen karamsarlığa kapılmak çok doğru bir bakış açısı değil. Tabii ki nasıl başladığın çok önemli ama ondan daha önemli olan nasıl bitirdiğin. Bu mücadelenin içinde her zaman olacağımızı söylemiştik, aynı şekilde devam ediyoruz.

"LİMİTİMİZ 152 MİLYON TL"

Bugün transferlerden bahsederken bu takımın limitinin 152 milyon TL olduğunu bilmek hepinizin görevi. 132 Milyon yüzde 15 fazlasıyla 152 milyon dediğiniz zaman 17 Milyon Euro'ya denk geliyor. Bunun içinde vergi, prim, bonservis aynı zamanda tüm futbolla alakalı giderler var. Menajer giderleri dahil olmak üzere.

"SÖRLOTH TRANSFERİNDEN 11-12 MİLYON EURO KAZANACAĞIZ"

Ne Trabzonspor'un onayı olmadan, ne de Crystal Palace'nin onayı olmadan bu futbolcuyu başka kulübe transfer etme hakkı ve şansı yoktu. 15 gündür devam eden görüşmelerde Leipzing dahil 3 kulübün görüşmeleri ki olabilecekse de Türk futbol tarihinde eşi benzeri olmayan anlaşma çerçevesinde oyuncu Leipzing kulübüne transfer olacak. Bir de şu unutulmasın. Hafızamız taze. Geldiği zaman yapılan bütün eleştiriler oyuncunun ve bizim hafızamızda. Giderken farklı eleştirilerde bulunmak doğru bakış açısı değil. 375 bin Euro'ya mal olmuş kiralık, bir sene sonra 11 - 12 milyon Euro gibi bir gelir bırakarak, bir sonra ki transferinden de pay bırakarak giden bir oyuncudan bahsediyoruz. bunun Türk futbol tarihinde eşi benzeri bir uygulama var sa ki ben bilmiyorum.

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