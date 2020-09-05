Alpaslan için masaya

Yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Karadeniz ekibi Trabzonspor, Göztepe'nin başarılı savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk için masaya oturma kararı aldı.

Stopere de takviye yapacak olan Fırtına, Göztepe'nin başarılı savunmacısı Alpaslan Öztürk için masaya oturma kararı aldı. Geçtiğimiz sezon İzmir ekibinde başarılı bir performans sergileyen ve ligde çıktığı 24 maçta 7 gol atan 27 yaşındaki oyuncu için takas formülü gündemde. Bordo-mavililer, Göztepe'ye Da Costa, Guilherme ve Doğan Erdoğan'ı teklif etti. Yönetim, Göztepe'nin takası kabul etmesi ve para talebinin çok fazla olmaması halinde Alpaslan'ı renklerine bağlamayı hedefliyor.

DİĞER