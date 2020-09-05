05 Eylül 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Alpaslan için masaya

Alpaslan için masaya
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

Yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Karadeniz ekibi , Göztepe'nin başarılı savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk için masaya oturma kararı aldı.

Stopere de takviye yapacak olan Fırtına, Göztepe'nin başarılı savunmacısı Alpaslan Öztürk için masaya oturma kararı aldı. Geçtiğimiz sezon İzmir ekibinde başarılı bir performans sergileyen ve ligde çıktığı 24 maçta 7 gol atan 27 yaşındaki oyuncu için takas formülü gündemde. Bordo-mavililer, Göztepe'ye Da Costa, Guilherme ve Doğan Erdoğan'ı teklif etti. Yönetim, Göztepe'nin takası kabul etmesi ve para talebinin çok fazla olmaması halinde Alpaslan'ı renklerine bağlamayı hedefliyor.

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