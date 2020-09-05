05 Eylül 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Marcone izin istedi!

Resti çekti! Trabzon'u istiyorum
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.09.2020

Fırtına’nın istediği 30 yaşındaki Ivan Marcone transferi için bizzat devreye girdi. Kiralama teklifini yineleyen Trabzonspor yanıt bekliyor.

Transfer çalışmaları devam ediyor. Trabzonspor'un kadrosuna katmak için iki kez girişimde bulunduğu Arjantinli orta saha oyuncusu Ivan Marcone, transferi için bizzat kendisi devreye girdi. 30 yaşındaki oyuncunun, bordo-mavili takımın yaptığı teklifleri kabul etmeyen ile görüşerek izin istediği bildirildi. Marcone'nin menajerinin de oyuncusunun Trabzonspor'da forma giymek istediğini Boca yönetimine ileteceği ve kolaylık talep edeceği ifade edildi.

KOVİD-19'U ATLATTI

Bordo-mavili yönetim, Boca Juniors'a daha önce 700 bin euro kiralama bedeli önermişti. Kontratta 2.5 milyon euro'ya satın alma opsiyonu da yer alıyor. Rakamı yükseltmeye pek sıcak bakmayan Trabzonspor'un Boca'ya yaptığı teklifi yinelediği ve yanıt beklediği öğrenildi. Bu arada iki kez Covid-19 testi pozitif çıkan Marcone'nin son testi negatif sonuçlandı. Yıldız oyuncunun, takımla birlikte yeniden çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

Ada basını duyurdu! Fırtına'ya İngiliz stoper... haberin devamı

TESTLER NEGATİF

Fırtına'da daha önce Koronavirüs sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan iki oyuncudan birinin yeni testinin yine pozitif çıktığı açıklanmıştı. Takımdaki diğer futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara yapılan rutin COVID-19 testlerinde ise pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Olcay Şahan: Bir teklif var! Olcay Şahan: Bir teklif var!
Alpaslan için masaya Alpaslan için masaya
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör