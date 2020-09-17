17 Eylül 2020, Perşembe

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Gregore Trabzonspor'a gelmek istiyor

Sambacı Trabzonspor'u istiyor! Brezilya kulübü...
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Giriş Tarihi: 17.09.2020

'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililer Bahia'da forma giyen Gregore'yi kadrosunda katmak için girişimlere başladı.

Bahia forması giyen Flavio'yu ettikten sonra aynı takımda forma giyen bir başka Brezilyalı Gregore'yi de kadrosuna katmak üzere… Yönetim, yaptığı uzun değerlendirmeler sonucunda 26 yaşındaki ön libero için resmi bir teklifte bulunmuş ve Flavio için ödenen 1 milyon 200 bin euro'ya yakın bir rakam önermişti. Bu konuda pazarlıklar sürerken, sol bek de oynayabilen 1.81 boyundaki futbolcu devine 'Evet' dedi. Flavio'nun da kefil olduğu başarılı orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 2021'in Aralık ayında bitecek olması ve Avrupa'da oynamak istemesi Fırtına'nın işini kolaylaştırıyor. Bahia'nın indirime gitmesi ve bu transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Gregore Trabzonspor yolunda!

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