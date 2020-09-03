03 Eylül 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.09.2020

, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çaykur Rizespor ile yarın yapacağı maç öncesi çalışmalarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 'ndeki antrenmanda futbolcular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım yarın öğleden sonra kara yoluyla Rize'ye giderek, saat 17.00'de Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadı'nda hazırlık maçına çıkacak.

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