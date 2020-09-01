01 Eylül 2020, Salı

TRABZONSPOR

Localara büyük ilgi

Localara büyük ilgi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.09.2020

Süper Lig'de gelecek sezon maçların bir bölümü bir ihtimal seyircili oynanacak. şu aşamada sadece loca satışı yapıyor. Birçok iş insanı da loca alarak kulübe sıcak para girişi sağlıyor.

Süper Lig'de gelecek sezon maçların bir bölümü bir ihtimal seyircili oynanacak. şu aşamada sadece loca satışı yapıyor. Birçok iş insanı da loca alarak kulübe sıcak para girişi sağlıyor. Bordomavili kulüp şu aşamada kombine satışı yapılmayacağını duyurmuştu.
TFF'den onay çıkınca bu konu gündeme gelecek.
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