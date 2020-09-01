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TRABZONSPOR

Trabzonspor Scarpa'yı yokluyor

Scarpa'yı yokluyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.09.2020

Guilherme’den istediğini bulamayan , Palmeiras’ın 26 yaşındaki yıldızını istiyor. Kiralama formülü devreye sokuldu

Karadeniz temsilcisi, hücum hattını zenginleştirmek için birçok isimle görüşüyor. Bir süre Wahbi Khazri'yi bekleyen bordomavililer şimdi gözünü Gustavo Scarpa'ya çevirdi. Vitor Hugo için Palmeiras ile pazarlıklarını sürdüren , aynı takımın 10 numarası için de temaslarını sıklaştırdı. 26 yaşındaki futbolcu, Palmeiras'ta bu sezon ilk 11'de maça başlayamadı. 4 maçta toplam 64 dakika sahne alabildi. Karadeniz temsilcisi satın alma opsiyonuyla başarılı ismi kiralamak istiyor. Trabzonspor ile Palmeiras arasındaki görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.
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