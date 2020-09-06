06 Eylül 2020, Pazar
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Daha iyisini yapabiliriz
Newton, “Rize önünde bazı işleri iyi yaptık. Ama hala eksikler var” dedi
Teknik direktör Eddie Newton'dan Çaykur Rizespor'u 4-3 yenen oyuncularına hem tebrik hem de uyarı geldi... Karşılaşmanın ardından soyunma odasında kısa bir konuşma yapan İngiliz çalıştırıcı, maç içerisinde sergilenen performanstan dolayı futbolcularını kutlarken, "Bazı işleri doğru yaptık. Ancak bazı noktalarda hala eksikliklerimiz var. Daha iyisini yapabiliriz. Bu potansiyele sahibiz" dedi. Genç hoca, ligin başlamasına kadarki süreyi en iyi şekilde değerlendirip, bu eksiklerini gidermeleri gerektiğini ifade etti.
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