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TRABZONSPOR

Kamil Ahmet sakatlıklardan kurtulamıyor!

Kamil Ahmet sakatlıklardan kurtulamıyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.09.2020

derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Kamil Ahmet'in sol arka adalesinde esneme tespit edildi. 28 yaşındaki sağ bek en az 2 hafta sahada yer alamayacakken, yaşadığı sakatlıklar ise dikkat çekiyor.

yenilgisi ile sezona kötü başlayan Karadeniz devine bir kötü haber de Kamil Ahmet Çörekçi'den geldi. Derbinin devre arasında oyundan alınan 28 yaşındaki sağ bekin sol arka adalesinde esneme olduğu ve en az 2 hafta forma giyemeyeceği belirtildi. Bu sürenin 4 haftayı da bulabileceği ifade edildi. 2017-18 sezonu başında 'a transfer olan ve geçen sezon sözleşmesi 2 yıl daha uzatılan 1.73 boyundaki savunmacı, her sezon başı yaşadığı sakatlıklarla dikkat çekiyor. İlk sezonunda 6 maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Kamil, 2018-19'un ilk yarısında da iç bağlarda yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyememişti. Deneyimli oyuncu geçen sezonun ilk haftalarında yine şanssız bir sakatlık yaşamış ve ilk 5 hafta oynamamıştı.

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