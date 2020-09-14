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TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Denizlispor mesaisi

Trabzonspor'da Denizlispor mesaisi
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Giriş Tarihi: 14.09.2020

, 'in 2. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

'in 2. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan bu maçın hazırlıklarına moralsiz başladı.

'nde Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon, ikinci gruptaki oyuncular normal antrenman gerçekleştirdi.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer çarşamba günü yapacağı antrenmanla Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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