14 Eylül 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Flavio sınıfta kaldı

Flavio sınıfta kaldı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.09.2020

Trabzonspor'da yeni transferlerden sadece Flavio Silva ilk 11'de yer aldı.

Trabzonspor'da yeni transferlerden sadece Flavio Silva ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Abdulkadir Parmak ile savunmanın önünde forma giydi. Brezilyalı futbolcu, 43'te Bernard Mensah'ı formasını arkadan çektiği için sarı kart gördü. 63. dakikada ise korner kullanırken Atiba'ya sarıldığı gerekçesiyle penaltıya sebebiyet verdi ve ikinci sarıdan atıldı. Flavio sahada kaldığı 63 dakikada 37 pas atarken yüzde 91.9 isabet sağladı. 12 ikili mücadelenin yarısını kaybeden Flavio, 4 tane top kapabildi.
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