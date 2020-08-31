31 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor hazırlık maçı yapacak

Trabzonspor ile Rizespor hazırlık maçı yapacak
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

, resmi internet sitesinden 5 Eylül'de ile hazırlık maçı yapacaklarını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonu öncesi ile oynanması planlanan hazırlık karşılaşmasının, iki kulübün ortak kararı doğrultusunda iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Takımımız, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de ile Çaykur Didi Stadı'nda hazırlık maçı oynayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Trabzonspor'dan iptal açıklaması! 5 Eylül... haberin devamı


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