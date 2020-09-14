Sörloth çıkmazı
Trabzon ile Leipzig, Sörloth’un transferi için prensipte anlaşırken, bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace paranın yarısını isteyince görüşmeler tıkandı!
Trabzonspor, kulübünden izinsiz olarak ülkesinde kalan ve belirlenen tarihlerde Trabzon'a dönmeyen Norveçli oyuncu Alexander Sörloth'un geleceği konusundaki belirsizlik devam ediyor. Leipzig ile Sörloth için uzun zamandır görüşme halinde olan bordo-mavililer, son yapılan 24 milyon euro net + 6 milyon euro bonuslar içeren teklife sıcak bakıyor. Ancak bu tekliflerden haberdar olan oyuncunun kiralandığı kulüp Crystal Palace ise "Bizim onayımız ve çıkarlarımız olmadan bu transferin gerçekleşme ihtimali yok. Biz de belirlenen bonservis ücretinin yarısını istiyoruz" deyince görüşmeler sekteye uğradı.
Trabzonspor, İngiliz ekibi Crystal Palace'nin bu talebine olumsuz yanıt verirken, "Biz, 15 milyon euro net ücret kazanmadan bu transferin gerçekleşmesine onay vermeyiz. Ancak bunun üzerine ödenecek olan rakamı size verebiliriz. Ayrıca bonuslar da kulübümüze ait olacaktır" yanıtını verdi. Oyuncunun transferini gerçekleştirmeyi çok isteyen Leipzig kulübü; Trabzonspor ile Crystal Palace arasında yaşanan çekişmede beklemeye çekilirken, Alman ekibinin teknik direktörü Nagelsmann'ın sürekli olarak Alexander Sörloth ile iletişim halinde olduğu da öğrenildi.
MOU PEŞİNDE
Alexander Sörloth için bir açıklama da Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho'dan geldi. Mourinho, Norveçli golcü için , "Sörloth hala Trabzonspor'un oyuncusu. Bunu tartışmayacağım ancak başkan eğer görüştüğümüzü söylerse, ben bunun doğru olmadığını söylemem. Bir santrfora ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
GİTMEK İSTİYOR
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Norveçli forvetle ilgili "Sörloth gitmek istiyor. Fakat ayrılmak isteyen her oyuncuya, hemen 'tamam' diyecek değiliz. Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. Crystal Palace ve biz, bu transferde hak sahibiyiz. Trabzonspor'un menfaati ne ise onun için hareket edeceğiz" diye konuştu.
BABA SÖRLOTH: TEMASTA DEĞİLİM
Norveçli forvet Sörloth'un babası, yıldız oyuncunun transferiyle ilgili konuştu. Norveç kanalı TV2'ye bağlanan ve oğlunun geleceğine dair kritik açıklamalarda bulunan Baba Goran Sörloth, "Resmi belgeleri görene kadar bir şey söyleyemem. Bu süreçte aktif rol oynamadığımı bilin, oğlumla temasta değilim" yorumunu yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama