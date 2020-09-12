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TRABZONSPOR

Hosseini Trabzonspor'da kalmak istiyor!

Hosseini kalmak istiyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

'da Hosseini belirsizliği devam ediyor. Bordo-mavililerin futbolcu ile alakalı takımda kalması ve sözleşme uzatma isteğine İranlı futbolcu ve menajerinin sıcak baktığı ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Yönetim , sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hosseini'ye, "Seni oynatmaya düşünüyoruz ancak sözleşmeni uzatmalısın. Sezon sonu para kazandırmadan gitmeni istemiyoruz" önerisini sunmuştu. 24 yaşındaki stoperin menajeri ücret iyileştirilmesi durumunda kalmaya sıcak baktıkları yanıtını 'a iletti. İranlı futbolcu beklediği ücreti alırsa imza atacak; aksi halde veda edecek.
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