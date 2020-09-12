12 Eylül 2020, Cumartesi
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Hosseini Trabzonspor'da kalmak istiyor!
Trabzonspor'da Hosseini belirsizliği devam ediyor. Bordo-mavililerin futbolcu ile alakalı takımda kalması ve sözleşme uzatma isteğine İranlı futbolcu ve menajerinin sıcak baktığı ifade edildi. İşte ayrıntılar...
Yönetim , sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hosseini'ye, "Seni oynatmaya düşünüyoruz ancak sözleşmeni uzatmalısın. Sezon sonu para kazandırmadan gitmeni istemiyoruz" önerisini sunmuştu. 24 yaşındaki stoperin menajeri ücret iyileştirilmesi durumunda kalmaya sıcak baktıkları yanıtını Trabzonspor'a iletti. İranlı futbolcu beklediği ücreti alırsa imza atacak; aksi halde veda edecek.
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