30 Ağustos 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Hüseyin Türkmen güven verdi

Hüseyin Türkmen güven verdi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

Bordo-mavili ekibin stoperi Hüseyin Türkmen yaptığı hatalarla bazı maçlarda tepki çekmişti.

Bordo-mavili ekibin stoperi Hüseyin Türkmen yaptığı hatalarla bazı maçlarda tepki çekmişti. Ancak 22 yaşındaki savunmacı, yeni hoca Newton'ın takımda en beğendiği isimlerden. İngiliz çalıştırıcı onun ilk hamlesini beğeniyor. Pozisyon alma sıkıntılarını gidermek için özel olarak çalıştırıyor.
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