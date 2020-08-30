Hüseyin Türkmen güven verdi

Bordo-mavili ekibin stoperi Hüseyin Türkmen yaptığı hatalarla bazı maçlarda tepki çekmişti.

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TRABZONSPOR HABERLERİ

Bordo-mavili ekibin stoperi Hüseyin Türkmen yaptığı hatalarla bazı maçlarda tepki çekmişti. Ancak 22 yaşındaki savunmacı, yeni hoca Newton'ın takımda en beğendiği isimlerden. İngiliz çalıştırıcı onun ilk hamlesini beğeniyor. Pozisyon alma sıkıntılarını gidermek için özel olarak çalıştırıyor.