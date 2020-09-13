Eddie Newton'dan hakem tepkisi! "Penaltı..."

Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya gelen Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında siyah-beyazlılar aldığı 3-1'lik skorla gülen taraf olmuştu. Karşılaşma sonrası konuşan Trabzonspor teknik direktörü Eddie Newton karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi. İşte mücadele sonrası Trabzonspor ve Beşiktaş cephesinden yapılan açıklamalar.

Süper Lig'in 1. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Ezeli rakiplerden Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma konuk ekip Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğü ile biterken, bordo-mavili ekip ilk haftayı puansız kapattı.

Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Trabzonspor'un teknik patronu Eddie Newton maç sonu yaptığı açıklamada hakem Ali Şansalan'a tepki gösterdi.

İşte karşılaşma sonrası yapılan açıklamalar...

Hakem Ali Şansalan'ın çok basit penaltı kararı verdiğini belirten Newton, "Tabii ki kırmızı kart oyunu etkiler. Özellikle penaltı çok basitti. Bir takımı 2 kez cezalandırıyorsunuz böyle olaylarda. Maça gelirsek; ilk yarıda hakimdik. Penaltı kararıyla işler bizim için çok zor olmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Sörloth transferi hakkında da konuşan Newton, "Bahsettiğiniz durum iki taraf için de zor. Sörloth adına konuşamam ama kulübümüz adına konuşursam kendisini isteyen çok takım var. Mourinho'nun sözlerine bir şey diyemem ama kendisini isteyenler var, kulüp olarak en doğrusunu yapacağız" dedi.

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