Trabzonspor'dan transferde Carlos Salcedo atağı!
Meksika’da Tigres kulübünün formasını giyen Carlos Salcedo önerisini değerlendiren bordo-mavili kulübün kurmayları ciddi bir teklif ile işi bitirmek için atağa kalktı
Trabzonspor'da uzun zamandır devam eden stoper arayışlarında birçok isim gündeme gelmişti, artık oklar yeni bir futbolcuya çevrildi. Bugüne kadar temas kurulan ve talip olunan oyuncularda istediğini elde edemeyen Karadeniz devinin kurmayları, menajerler tarafından önerilen Meksikalı Carlos Salcedo'yla ciddi ciddi ilgilenmeye başladı. Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 26 yaşındaki milli oyuncu için bordo-mavililerin yüksek bir kiralama bedeli önereceği de iddia edildi. Tigres'in 8 milyon 800 bin euro ödeyerek renklerine kattığı Meksikalı savunmacı için düşük maliyetli teklifleri değerlendirmeye bile almadığı belirtiliyor.
AVRUPA'DA 2.5 SEZON FORMA GİYDİ
Bu nedenle Trabzonspor'un da rakamı verebileceği üst limitte tutacağı öğrenildi. Kariyerinde ABD, İtalya ve Almanya'da da forma giyen tecrübeli stoper kulübünde yılda 2 milyon euro kazanıyor. 26 yaşında 1.84 boyundaki sağ ayaklı savunma oyuncusu bu sezon şu ana kadar 5 maçta Tigres forması giydi. 35 kez de Meksika Milli Takımı'nda ter döken Salcedo'nun gelme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu özellikle vurgulanıyor. Kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan yıldız için teknik direktör Newton'un da olumlu rapor verdiği dile getirildi. Başarılı futbolcu, daha önce Avrupa'da 2.5 sezon forma giydi. Bir sezon Fiorentina'da oynayan Salcedo, 1.5 sezon da Eintracht Frankfurt için ter döktü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama