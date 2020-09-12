Trabzonspor Beşiktaş maçına hazır

Trabzonspor, Norveç'ten Trabzon'a dönmeyen ve antrenmanlara katılmayan forvet oyuncusu Alexander Sörloth'la ilgili açıklamalarda bulundu. Bordo-mavililer, "Bugün itibariyle henüz Trabzon'a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir" ifadelerini kullandı.