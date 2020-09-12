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TRABZONSPOR

Trabzonspor Beşiktaş maçına hazır

Trabzonspor Beşiktaş maçına hazır
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

'in ilk haftasındaki dev maçta sahasında 'ı konuk edecek , 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili futbolcular teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 'nde antrenman gerçekleştirdi.

İdmanda, maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

'un Medical Park Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edeceği ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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