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Son dakika: Trabzonspor'da Trondsen 6 ay sahalardan uzak kalacak!

Trabzonspor'da Trondsen şoku! 6 ay...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 Giriş Tarihi: 10.09.2020

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren ’un yeni transferi ’in ön çapraz bağları koptu. Norveçli futbolcu 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Eddie Newton yönetiminde hazırlıklarını sürdüren 'a, maçı öncesi kötü haberler üst üste gelmeye devam ediyor. Trabzonspor'un yeni transferi 'in ön çapraz bağları koptu. Norveçli oyuncu 6 ay sahalardan uzak kalacak. Kulübün detayları açıklaması bekleniyor.

Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi kötü haber! haberin devamı

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