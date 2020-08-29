Trabzonspor'dan İngiltere'ye transfer çıkarması! Eddie Newton devrede
Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, gözünü İngiltere'ye çevirdi. Bordo-mavililer, Chelsea forması giyen Ethan Ampadu ve geçtiğimiz günlerde aynı takıma transfer olan ancak Mavilerin kiralamayı düşündüğü Malang Sarr'dan birini kadrosuna katmak için harekete geçti.
Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton savunmaya ısrarla transfer istiyor. Yönetim öncelikle bu bölgeden Majid Hosseini ve Gaston Campi'yi satmayı planlıyor. Ancak henüz görüşülen takımlarla anlaşmaya varılamadı. Daha fazla vakit kaybetmek istemeyen bordo-mavililer, Eddie Newton'ın eski kulübü Chelsea'nin kapısını çalarak stoperlerden birini kiralamak istediklerini ilettiler. Hedefteki isimler Mavilerin yeni transferi Malang Sarr ve kiralık sözleşmesi bitip Londra'ya dönen Ethan Ampadu. Temaslar giderek daha sık hale geliyor.
ESKİ KULÜBÜYLE BİZZAT GÖRÜŞECEK
Bordo-mavili yönetim, Chelsea idarecileriyle masadayken teknik direktör Eddie Newton da transferin gerçekleşmesi için yardımcı oluyor. Newton'ın Chelsea yönetimiyle bizzat görüşeceği ve eski kulübünden kendilerine bir oyuncu kiralamaları için aracı olacağı kaydedildi. Fırtına'nın istediği Malang Sarr önceki gün Chelsea'ye transfer oldu. 21 yaşındaki futbolcu güçlü fiziği ve hızıyla biliniyor. Kolay kolay adam geçirmiyor. Ampadu da ilk hamlesi çok iyi olan bir stoper. Newton iki isimden birini istiyor. Vitor Hugo da gündemdeki yerini koruyor.
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