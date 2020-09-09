09 Eylül 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Flavio’dan mesaj

Flavio’dan mesaj
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.09.2020

Bordo-mavililerin Brezilya ekibi Bahia'dan transfer ettiği 24 yaşındaki orta saha Flavio Medeiros da Silva hesabından taraftarları heyecanlandıran paylaştım yaptı.

Bordo-mavililerin Brezilya ekibi Bahia'dan transfer ettiği 24 yaşındaki orta saha Flavio Medeiros da Silva hesabından taraftarları heyecanlandıran paylaştım yaptı. Flavio, "Süper lig başlıyor. Hedeflerimize odaklanıyoruz. Haydi başlayalım'' ifadelerine yer verdi.
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