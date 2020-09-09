09 Eylül 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Heyecanlı Nwakaeme

Heyecanlı Nwakaeme
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Giriş Tarihi: 09.09.2020

Fırtına'nın hücumdaki en önemli kozlarından Nwakaeme yeni sezona da istim üstünde giriyor.

Fırtına'nın hücumdaki en önemli kozlarından Nwakaeme yeni sezona da istim üstünde giriyor. Oyunu forse eden, rakip savunmayı zorlayan, takımı hücuma kaldıran isim olan 31 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, şampiyonluk yolunda bu sezon da takımın en önemli silahlarından olacak.
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