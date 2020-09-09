09 Eylül 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Ahmet Çankaya’da

Ahmet Çankaya’da
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.09.2020

İki kez çapraz bağ ameliyatı olduktan sonra altı aylık aranın ardından sahalara dönen Sevinç, kulübü ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı.

İki kez çapraz bağ ameliyatı olduktan sonra altı aylık aranın ardından sahalara dönen Sevinç, kulübü ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı. 21 yaşındaki sol kanada 3. Lig takımı Çankaya FK talip oldu. Yapılan görüşmelerin ardından 1.70 boyundaki futbolcu, kiralık olarak bir yıllığına Çankaya forması giyecek.
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