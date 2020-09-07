Vitor Hugo için Palmeiras’a yeni teklif yapılacak

Liste başındaki Vitor Hugo için Palmeiras’a yapılan teklif artırılacak. Osorio için 1 milyon euro kiralama bedelii steyen Porto’dan ise indirim talep edildi

Fırtına'da stopere yapılacak transferde bekleyiş sürüyor. İstenen oyuncular için kulüplerine yapılan tekliflerden şu ana kadar olumlu yanıt alınamazken, yönetim pazarlıkları sıkılaştırma kararı aldı. Malatyaspor ile görüşen Manuel Da Costa'nın ayrılmasını bekleyen bordo-mavililer, listesinin ilk sırasındaki Vitor Hugo için yeni bir hamle daha yapacak. Brezilyalı savunmacı için Palmeiras'a yapılan kiralama teklifinde rakam biraz daha artırılacak.

OSORIO İLE ANLAŞILDI AMA...

Karadeniz ekibinin görüştüğü bir diğer isim Yordan Osorio içinse kulübü Porto 1 milyon euro'luk kiralama bedeli talep etti. Portekiz ekibine bu şartlarda oyuncuyu alamayacaklarını ileten yönetim, rakamın aşağı çekilmesi durumunda masaya oturabileceklerini bildirdi. Osorio ile prensipte anlaşan Trabzonspor, Porto indirim yaparsa bu transferi bitirmeyi planlıyor. Göztepeli Alpaslan Öztürk için de yeni bir teklif daha sunulacak.

LEMA ÖNERİSİ

Stoper arayan Trabzonspor'a menajerler ise Benfica'lı Cristian Lema'yı önerdi. Geçtiğimiz sezonu Newell's'de kiralık geçiren 30 yaşındaki Arjantinli oyuncu, Portekiz ekibi tarafından kadroda düşünülmüyor. Ancak Lema'nın performansını inceleyen scout ekibi olumsuz görüş bildirince bu transfer beklemeye alındı. 1.90 boyundaki Lema, kariyerinde 214 maçta 25 gol attı, 8 de asist gerçekleştirdi. Stoper mevkisi için birçok farklı oyuncu ile görüşen bordo-mavililer, Portekiz ve Güney Amerika'da araştırmalarına devam ediyor. (Fotomaç)

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