08 Eylül 2020, Salı

TRABZONSPOR

Aboubakar iyi golcü

Aboubakar iyi golcü
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.09.2020

Aboubakar, Kalinic, Cisse, listemizde; bunlardan biri mutlaka olacak! Alacağımız santrforun maliyeti yüksek olacak. Vincent Aboubakar iyi bir oyuncu, camiamızı da bilen bir isim Ciddi bir sakatlık sorunu var. Geçer mi geçemez mi bilemem!..

Beşiktaş Teknik Direktörü , bir basın toplantısı yaparak merak edilen tüm soruları açık yüreklilikle yanıtladı. Başarılı çalıştırıcı, özellikle de forvet konusunda gönlündeki isimleri tek tek sıraladı. Sergen Yalçın, "Aboubakar, Cisse, Kalinic, listemizdeki isimler. Biri de, olur başka da olabilir ama mutlaka biri olmak zorunda. Aboubakar iyi bir oyuncu. Camiamızı bilen bir isim. Sadece ciddi bir sakatlık problemi var. Sakatlıktan geçer mi geçemez mi onu bilmiyorum" derken; Aboubakar konusuna özellikle eğilmesi "Sergen hocanın birinci sıradaki forvet adayı Aboubakar" şeklinde yorumlandı. Santrafor transferi yapılması gerektiğini kaydeden teknik direktör Sergen Yalçın şöyle devam etti: "Santrfor bizim için çok önemli. Bu bölgede hata yapamayız. Bize daha net, maçı kazandıracak, gol atacak isim lazım. Larin'den de memnunuz. Çok iyi döndü ama o bölgeye mutlaka bir isim almamız gerekiyor. Alacağımız santrforun maliyeti yüksek olacak. Beşiktaş'ın santrforunu TV'den izleyip alamazsınız. Soru işareti olan biri isim alamayız. O yüzden bu bölgede ağır hareket ediyoruz.."
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