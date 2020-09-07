Trabzonspor'da değişen bir şey yok!

Fırtına'da hücum hattında sorun yok; orta saha ve savunma ise geçen sezon olduğu gibi yumuşak karın. Bu bölgelere nokta atışı 2'şer transfer işi çözer.

İşte yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un 6 maddede son durumu...

1) Geçen sezon şampiyonluğun kaptırılmasının baş nedeni orta sahanın çabuk geçilmesi ve stoperlerin bireysel hatalarıydı. Sorun devam ediyor.

2) Yine kale hariç hemen her mevkide ciddi bir rekabet yaşanmıyordu. Transferlere rağmen alternatif sıkıntısı ve rekabet eksiği aynen sürüyor.

3) Ofansif yönden takım daha zengin göründü. Özellikle Rizespor maçında tüm oyuncular gole yakındı. Hücum hattı yine en etkili bölge.

4) Sakatlık sürecini geride bırakan Abdülkadir Ömür'ün eski formunu yakaladığının sinyallerini vermesi sevindiren diğer bir gelişme.

5) Orta sahada Flavio, Parmak ve Trondsen dinamik, baskı yapmayı seven yapıdalar. Ancak; top kapma ve kullanma noktasında sıkıntı var.

6) Savunmaya biri lider özellikli 2 stoper; orta sahaya ise bir tane defansif, bir de oyunu okuyabilen kanatta da oynayabilen 2 transfer şart görünüyor.

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