Sörloth yarışı!

Geçtiğimiz sezon performansıyla parmak ısırtan Sörloth birçok ekibi peşine takmış durumda. Bu ekiplerden olan RB Leipzig, teknik patronu Nagelsman'ın, “Sörloth bize katkı yapacak bir oyuncu” sözleri sonrası teklifini artırdı. Norveçli golcü için Lyon da devreye girdi.

RB Leipzig'in Alexander Sörloth ısrarı sürüyor. Alman ekibinin teknik direktörü Julian Nagelsmann, Bild gazetesinin sorusu üzerine Norveçli golcü ile ilgilendiklerini doğrulayarak, "Sörloth, kesinlikle bize katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon birçok gol atmıştı. Bu performansı Bundesliga'da da gösterebilirse şahane olur" dedi. 24 yaşındaki yıldız için daha önce 17 milyon euro+3 milyon euro bonus öneren Leipzig'in Trabzonspor'a yaptığı teklifi yükselttiği belirtildi. Fransız basını ise Sörloth'u Lyon'un da radara aldığını duyurdu. Dembele'nin ayrılması halinde yerine Trabzonlu golcünün düşünüldüğü iddia edildi.

KALIRSA KONTRATI REVİZE EDİLECEK

Sörloth'u istediği teklif gelmezse satmayı düşünmeyen bordo-mavili yönetim, kalması halinde yeni sözleşme önerecek. Golcü oyuncunun hem maaşı iyileştirilecek hem de serbest kalma maddesindeki rakam yükseltilecek. Sörloth'un da yeni kontrata sıcak baktığı bildirildi.

NİYE İLK 11'DE DEĞİL?

Sörloth ülkesi Norveç'te de gündem oldu. TV2 televizyonu, 2-1 kaybedilen Avusturya maçında 64'te oyuna giren Trabzonspor'un golcüsüne, yedek kalmasını ve oyuna geç alınıp alınmadığını sorarken Sörloth, "Benden cevap alamazsın! Kararları teknik direktör veriyor, ben de buna bağlıyım" yanıtını verdi. Teknik direktör Lagerback ise aynı soruya karşılık, "Bunu değerlendirmek zor" derken, Sörloth'un oyuna girdikten sonra etkili olduğunu itiraf etti. Gazeteler, formda yıldızın bugünkü Kuzey İrlanda maçında ilk 11'e alınabileceğini yazdı. Maçta Sörloth'un asistiyle Norveç'in tek golünü atan Haaland da, "Sörloth bana çok iyi bir top kesti. Yaptığım koşunun karşılığını aldım. Umarım bu şekilde devam ederiz" dedi.

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