Zamana ihtiyaç var

Yeni transferler Trondsen, Flavio ve Marlon'un Rize maçındaki performansı umut verdi.

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TRABZONSPOR HABERLERİ

Yeni transferler Trondsen, Flavio ve Marlon'un Rize maçındaki performansı umut verdi. Flavio orta sahada çalışkan görünürken, Marlon sol bekte görevini yerine getirdi, 1 de asist yaptı. Trondsen ise tekniği ile dikkat çekti. Üç oyuncu tam uyum sağladıklarında yararlı olacaklarını gösterdiler.