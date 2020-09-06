Zamana ihtiyaç var

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Giriş Tarihi: 06.09.2020

Yeni transferler Trondsen, Flavio ve Marlon'un Rize maçındaki performansı umut verdi.

Yeni transferler Trondsen, Flavio ve Marlon'un Rize maçındaki performansı umut verdi. Flavio orta sahada çalışkan görünürken, Marlon sol bekte görevini yerine getirdi, 1 de asist yaptı. Trondsen ise tekniği ile dikkat çekti. Üç oyuncu tam uyum sağladıklarında yararlı olacaklarını gösterdiler.
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