Norveç'e Sörloth yetmedi

UEFA Uluslar Ligi'nde Alexander Sörloth'lu Norveç evinde ağırladığı Avusturya'ya 2-1 mağlup oldu.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ

UEFA Uluslar Ligi'nde Alexander Sörloth'lu Norveç evinde ağırladığı Avusturya'ya 2-1 mağlup oldu. 35 ve 54. dakikada yediği gollerle 2-0 geriye düşen Norveç'te 64'te Joshua King'in yerine oyuna giren Sörloth, 2 dakika sonra Haaland'a asist yaptı. Ancak Haaland'ın golü Norveç'in puan almasına yetmedi. Sörloth futboluyla göz doldurdu.