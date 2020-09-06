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Norveç'e Sörloth yetmedi

Norveç'e Sörloth yetmedi
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Giriş Tarihi: 06.09.2020

UEFA Uluslar Ligi'nde Alexander Sörloth'lu Norveç evinde ağırladığı Avusturya'ya 2-1 mağlup oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde Alexander Sörloth'lu Norveç evinde ağırladığı Avusturya'ya 2-1 mağlup oldu. 35 ve 54. dakikada yediği gollerle 2-0 geriye düşen Norveç'te 64'te Joshua King'in yerine oyuna giren Sörloth, 2 dakika sonra Haaland'a asist yaptı. Ancak Haaland'ın golü Norveç'in puan almasına yetmedi. Sörloth futboluyla göz doldurdu.
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