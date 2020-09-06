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TRABZONSPOR

Pereira’da ‘yırtık’ şoku!

Pereira’da ‘yırtık’ şoku!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.09.2020

Joao Pereira'dan kötü haber geldi. Rizespor maçında attığı gol sırasında sakatlık yaşayan Portekizli oyuncu, ikinci yarının başında yerini Serkan Asan'a bırakmıştı.

Joao Pereira'dan kötü haber geldi. Rizespor maçında attığı gol sırasında sakatlık yaşayan Portekizli oyuncu, ikinci yarının başında yerini Serkan Asan'a bırakmıştı. Tecrübeli bekin dün yapılan kontrollerinde iç yan bağında 1. derece yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Pereira'nın Beşiktaş maçında oynaması zora girdi.
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